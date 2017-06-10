Социал-демократы на съезде партии и выберут руководство и утвердят предвыборную платформу

В воскресенье в Пярнуском концертном зале состоится съезд Социал-демократической партии, на котором лидер партии Евгений Осиновский выступит с речью на тему внутриполитической ситуации и подготовки к муниципальным выборам.

Кроме того, соцдемы утвердят предвыборную платформу и выберут руководство партии: председателя, вице-председателей, членов правления, ревизионную комиссию, комиссию по программе и уставу, избирательную комиссию, суд чести.

На пост председателя партии претендует действующий ее глава Евгений Осиновский; как ожидается, между кандидатами на места вице-председателей и членов правления развернется борьба.

На съезде будет также представлена книга "Эстонское общество в ускоряющуюся эпоху" ("Eesti ühiskond kiirenevas ajas"), соавтором которой стала депутат Европарламента Марью Лауристин.