Актуальная камера 10.06.2017 (20:00)

В пятницу, 9 июня, Русский театр Эстонии уходит в отпуск. В новом сезоне работать с труппой будет уже новый художественный руководитель Филипп Лось, который заявил, что главным источником театра должны быть деньги зрителей. Портал rus.err.ee решил посмотреть, как шли у театра финансовые дела при прежних худруках — оказалось, что покидающий свой пост Игорь Лысов вытащил театр из ямы, созданной Маратом Гацаловым.
В воскресенье в Пярнуском концертном зале состоится съезд Социал-демократической партии, на котором лидер партии Евгений Осиновский выступит с речью на тему внутриполитической ситуации и подготовки к муниципальным выборам.
Евродепутат и член правления Центристской партии Яна Тоом считает, что центристы теряют поддержку русскоязычного избирателя из-за внутрипартийных разборок на национальной почве.
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