Актуальная камера 10.06.2017 (20:00)

Русский театр в цифрах: кто из худруков принес театру больше премьер и денег

В пятницу, 9 июня, Русский театр Эстонии уходит в отпуск. В новом сезоне работать с труппой будет уже новый художественный руководитель Филипп Лось, который заявил, что главным источником театра должны быть деньги зрителей. Портал rus.err.ee решил посмотреть, как шли у театра финансовые дела при прежних худруках — оказалось, что покидающий свой пост Игорь Лысов вытащил театр из ямы, созданной Маратом Гацаловым.