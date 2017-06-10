В воскресенье возможны дожди, +18..+23 ({{commentsTotal}})
Область повышенного давления по-прежнему определяет погоду в Эстонии ночью, а днем решающая роль – у ложбины низкого давления, передает "Актуальная камера".
Ночью небольшая облачность. Без осадков. Местами туман. Ветер переменных направлений 1-6 м/с. Температура воздуха – от +8 до +13°C.
Днем ожидаются кратковременные дожди, возможна гроза. Вечером, начиная с запада, облачность уменьшится. Ветер западных направлений 4-10 м/с. Температура воздуха – от +18 до +23, на юго-востоке до +25°C.
Редактор: Ирина Киреева