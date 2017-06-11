На окраине Вильянди нашли труп 17-летней девушки

В субботу после полудня в Центр тревоги поступило сообщение о том, что на окраине Вильянди в траве у озера обнаружено тело неизвестной девушки. Полиция возбудила уголовное дело для выяснения обстоятельств произошедшего.

О теле, обнаруженном на первом километре шоссе Вильянди-Рынгу на обочине канавы у площадки для разведения костров, сообщил случайный прохожий около 12:30, передает Rus.Postimees со ссылкой на пресс-службу Лыунаской префектуры.

К вечеру полиции удалось установить, что погибшая - местная 17-летняя девушка. Полиция сообщила ее семье о трагедии, точную причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза.