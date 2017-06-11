Во Франции проходит первый тур парламентских выборов

В воскресенье, 11 июня, началось голосование в первом туре выборов в Национальное собрание - нижнюю палату парламента Франции. Избирательные участки в европейской части страны открылись в 9:00.

Голосование в заморских территориях проходило в субботу, передает ТАСС.

В общей сложности, по данным МВД Франции, на территории страны будут работать 67 тысяч избирательных участков. Борьбу за выход во второй тур ведут 7 877 кандидатов, представляющих различные партии и предвыборные блоки.

Парламентские выборы во Франции проводятся в два тура по мажоритарной системе. Территория страны поделена на 577 избирательных округов - точно по числу депутатских мандатов. В каждом из округов представители партий ведут борьбу за симпатии местных избирателей. Победителем становится кандидат, набравший простое большинство голосов.

На практике в большинстве случаев разрыв между лидирующими претендентами невелик, что требует проведения второго тура для выявления победителей. Он состоится в следующее воскресенье, 18 июня. В каждом округе в решающем раунде сразятся кандидаты, получившие не менее 12,5% голосов избирателей - в некоторых случаях во второй тур выходят до четырех кандидатов.

Всего в списках избирателей зарегистрированы около 47 миллионов французов.

Первый тур выборов в нижнюю палату французского парламента будет проходить в условиях действия режима чрезвычайного положения, которое было введено в стране после террористических атак в 2015 году.

Первые предварительные результаты выборов будут объявлены в 21:00 сразу после закрытия последних избирательных участков в крупнейших городах страны. До этого времени публикация данных о ходе голосования во Франции запрещена законом.

Согласно результатам опросов, около 30% респондентов готовы поддержать в первом туре кандидатов от партии президента Франции Эмманюэля Макрона "Республика на марше" и их союзников в первом туре голосования. За ними следует правая партия "Республиканцы", за которых намерены проголосовать чуть более 20% избирателей, отмечает "Интерфакс".

"Национальный фронт" проигравшей на президентских выборах Марин Ле Пен может рассчитывать на 17% голосов, движение Жан-Люка Меланшона "Непокоренная Франция" - на 11%.

Национальное собрание - нижняя палата французского парламента. Депутаты в нее избираются в ходе всеобщих выборов сроком на пять лет.