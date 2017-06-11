Сборная Эстонии по футболу отправилась в Латвию без Клавана и Оямаа

В субботу, 10 июня, сборная Эстонии по футболу отправилась в Латвию на товарищеский матч со сборной этой страны. Наставник эстонской команды Мартин Рейм может рассчитывать на 22 игроков. Лидеру сборной Рагнару Клавану дали возможность отдохнуть. Не поедет в гости к южным соседям и Хенрик Оямаа, которого беспокоит небольшая травма.

Матч между сборными Латвии и Эстонии пройдет в понедельник, 12 июня. Поединок на рижском стадионе "Сконто" начнется в 19:45. В прямом эфире встречу покажет телеканал ETV+. Доступна трансляция будет и на портале rus.err.ee.

Напомним, что в пятницу обе команды провели отборочные матчи ЧМ-2018. Латвийцы дома проиграли действующему чемпиону Европы Португалии (0:3), а Эстония в родных стенах уступила Бельгии - 0:2. Еще до поединка с Бельгией из строя выбыл защитник Энар Яэгер, получивший травму бедра.

В последнем рейтинге ФИФА Эстония находится на 98-м месте, а Латвия - на 112-м.

Состав сборной Эстонии:

Вратари:

Марко Меэритс (26.04.1992) - "Вааса" (Финляндия)

Михкель Аксалу (07.11.1984) – "Сейнайоен" (Финляндия)

Майт Тоом (07.05.1990) – "Флора"

Защитники:

Карл Мёэл (04.03.1992) - "Нымме Калью"

Кен Калласте (31.08.1988) – "Корона" (Польша)

Никита Баранов (19.08.1992) – "Кристиансунд" (Норвегия)

Мадис Вихманн (05.10.1995) - "Флора"

Артур Пикк (05.03.1993) – БАТЭ (Белоруссия)

Тайо Тенисте (31.01.1988) – "Согндал" (Норвегия)

Полузащитники и нападающие:

Янар Тоомет (10.08.1989) – "Нымме Калью"

Александр Дмитриев (18.02.1982) – "Инфонет"

Дмитрий Круглов (24.05.1984) - "Инфонет"

Брент Леписту (26.03.1993) – "Флора"

Сергей Мошников (07.01.1988) – "Минск" (Белоруссия)

Карол Метс (16.05.1993) – "Викинг" (Норвегия)

Сийм Лутс (12.03.1989) - "Богемианс" (Чехия)

Атс Пурье (03.08.1985) – "КуПС" (Финляндия)

Сергей Зенев (20.04.1989) – без клуба

Константин Васильев (16.08.1984) – "Ягеллония" (Польша)

Хенри Аниер (17.12.1990) – "Инвернесс" (Шотландия)

Маттиас Кяйт (29.06.1998) - "Фулхэм" (Англия)

Артем Дмитриев (14.11.1988) – "Нымме Калью"