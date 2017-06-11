Андрей Крашевский: неожиданный поворот на Ближнем Востоке – "во всем виноват Катар"

Обострившийся конфликт между Катаром и Саудовской Аравией, которая вместе с рядом других стран неожиданно обрушилась с резкой критикой на соседнюю суннитскую монархию и ввела против нее жесткие санкции, наглядно продемонстрировал трещины в антииранском альянсе, а также то, как меняющаяся ситуация в Сирии и Ираке перекраивает политические расклады в регионе.

В дополнение к взрывам, которые уже давно гремят во многих государствах Ближнего Востока и Северной Африки (и все чаще в западном мире), на этой неделе взорвалась и дипломатическая бомба: Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Бахрейн, Египет и ряд других государств объявили о разрыве дипломатических и экономических отношений с Катаром.

Во всем виноват Катар…

Маленький, но исключительно богатый (и поэтому заносчивый) эмират был обвинен в длинном перечне прегрешений: поддержке экстремистской идеологии, финансировании терроризма, враждебном вмешательстве в дела других арабских государств, а также примирительном отношении к шиитскому Ирану – главному региональному сопернику суннитских монархий Персидского залива.

От Катара потребовали прекратить эту деятельность, изменить освещение событий в арабском мире на финансируемом эмиратом канале "Аль-Джазира", а также однозначно занять антииранскую позицию. Для подтверждения серьезности намерений были не только разорваны дипотношения, но и организована ограниченная экономическая блокада. Генпрокурор ОАЭ также пригрозил 15 годами тюрьмы и огромным штрафом любому, кто положительно отзовется о Катаре.

Обвинения против Катара, конечно, имеют под собой основания. Эмират активно поддерживал исламистов в Ливии и организацию "Братья-мусульмане", запрещенную в Египте и соседних арабских странах, а также финансировал группировки экстремистского толка в Сирии. С другой стороны, тем же самым занимались и Саудовская Аравия с ОАЭ, а также Турция, хотя набор поддерживаемых группировок не всегда совпадает с катарскими.

Здесь свое слово вставила и организация Wikileaks, напомнившая о взломанной переписке Хиллари Клинтон, где бывший госсекретарь говорит о поддержке "Исламского государства" и прочих суннитских радикалов со стороны как Катара, так и Саудовской Аравии.

…"и животноводство!"

Забавным нюансом нового витка кризиса в арабском мире стало столь же абсурдное, сколь и предсказуемое обвинение в его развязывании поистине вездесущих "российских хакеров": в мае на сайте катарского новостного агентства появилось заявление эмира, в котором он положительно отзывался об Иране. Катар заявил, что сайт был взломан, а отправленные из США для расследования эксперты ФБР заявили, что за инцидентом стоят компьютерные злоумышленники из России, которые хотели спровоцировать кризис.

"С трибуны неслось: в такие дни особенно важно для нас укреплять и повышать трудовую дисциплину всех и каждого, духовную чистоту, личную честность... – И животноводство! – вскричал вдруг требовательно Петенька Скоробогатов. По аудитории пронесся невнятный гомон. На трибуне смешались. – Безусловно... Это бесспорно... И животноводство тоже…".

Фактор Трампа

Примечательно, что разногласия между Эр-Риядом и Дохой выплеснулись наружу после визита в регион президента США Дональда Трампа. Сам президент впоследствии заявил, что во время этого визита он потребовал прекратить финансирование радикальных идеологий, а все "показывали пальцем на Катар".

Трампа, как обычно, не остановило двусмысленное положение, в которое он поставил Пентагон, представитель которого как раз подчеркивал стратегически важную роль Катара для США и благодарил неожиданного "виновника всех бед" за готовность оплачивать американскую авиабазу и "долгосрочную приверженность региональной безопасности". Впрочем, и сам Трамп месяц назад называл эмират "ключевым стратегическим партнером", а сейчас выразил готовность посредничать в урегулировании кризиса, при этом фактически поддерживая обвинения со стороны Саудовской Аравии.

Таким образом, президент США вмешался в банальную борьбу за влияние в арабском мире между саудитами и катарцами. Поскольку заявления Трампа во время его визита были истолкованы как поддержка ведущей роли Саудовской Аравии, с которой также были заключены огромные военные контракты, в Эр-Рияде решили призвать к порядку своего соседа, отклоняющегося от "линии партии".

Не смейте дружить с Ираном

Характерно, что на том же арабо-американском саммите было заявлено, что главной причиной терроризма, нестабильности и пр. является Иран, а вовсе не Катар. В этом свете желание Дохи поддерживать нормальные отношения с Тегераном выглядит более важной причиной обострения, чем поддержка различных экстремистов, которой Катар занимается давно и далеко не в одиночку.

На фоне объективно усиливающейся борьбы с терроризмом этот кризис также мог показаться кому-то неплохой возможностью свалить все грехи на Катар, а заодно пресечь заигрывания Дохи с Тегераном.

Легче сказать, чем сделать

Катар выдвинутые требования выполнять пока отказывается. Доха назвала обвинения в свой адрес беспочвенными и слила некоторое количество компромата на обвинителей, одновременно сигнализируя о готовности к переговорам и компромиссу. Турцию и Иран попросили помочь с преодолением товарного кризиса из-за экономической блокады, а Москву – оказать дипломатическую поддержку.

Поскольку конфликт (в котором далеко не все арабские страны однозначно поддержали Эр-Рияд) наглядно продемонстрировал трещины в антииранской коалиции, усиление давления на Катар в действительности также дает хорошую возможность Ирану и России воспользоваться этими разногласиями для дальнейшего укрепления своих позиций в регионе, о чем косвенно свидетельствует спешно организованный визит главы катарского МИДа в Москву.

Не осталась в стороне и Турция, где был спешно принят закон о создании в Катаре турецкой военной базы.

Перемены в Сирии меняют политический расклад в регионе

Еще одной – может быть самой важной причиной обострения является меняющаяся ситуация в Сирии, где многие страны региона опосредованно участвуют в гражданской войне, а также в Ираке, где поддерживаемые США курды и проиранское ополчение успешно теснят "Исламское государство". За последние полтора года положение сирийского правительства, поддерживаемого Ираном и Россией, стремительно улучшилось, а на фоне ослабления "Исламского государства" началась активная борьба за контроль над освобождающимися территориями.

В частности, завязанное на Иран шиитское ополчение вышло к сирийско-иракской границе как со стороны Ирака (в районе Мосула), так и со стороны Сирии (в районе сирийско-иорданско-иракской границы). Это значительно повышает шансы на создание т.н. "шиитского полумесяца", который протянется от Ирана через Ирак и Сирию до Ливана. С одной стороны, это вызывает панику в Эр-Рияде, у которого остается все меньше возможностей влиять на ситуацию в Сирии, а с другой – заставляет других опосредованных участников конфликта, в том числе Катар, задуматься о договоренности с Москвой и Тегераном по примеру Турции, которая благодаря смене курса получила возможность реализовать часть своих целей в Сирии.

В целом, скандал вокруг Катара говорит о растущей фрустрации многих региональных игроков из-за того, что дела в последние годы идут не по плану. Время от времени это толкает их на резкие шаги, которыми пытаются компенсировать стратегические провалы.