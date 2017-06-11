Таллиннские власти намерены с 1 сентября ввести в детских садах бесплатное питание

С 1 сентября Таллиннская городская управа намерена предложить всем воспитанникам городских детских садов бесплатное питание. Об этом сообщили в совместном заявлении исполняющий обязанности мэра Таллинна Таави Аас и вице-мэр Михаил Кылварт.

Таллиннская городская управа намерена добиться выделения детским садам полутора миллионов евро, что позволит сделать бесплатным все питание в них до конца года, передает пресс-служба столичной мэрии "Раэпресс".

"Речь идет о социальной мере, принимаемой для облегчения нагрузки на родителей, - сказал курирующий сферу образования вице-мэр столицы Михаил Кылварт. - Месяц назад мы приняли решение с осени обеспечивать бесплатным питанием гимназистов. Поэтому распространение того же подхода – питания за счет города на детские сады – совершенно логичный шаг".

Кылварт убежден, что с точки зрения бюджета можно начинать практику бесплатного питания в детских садах уже с начала нового учебного года. Если попечительские советы захотят расширить предлагаемое меню, они могут реализовать это с помощью собственного финансирования, добавляя деньги к выделяемой городом субсидии.

Напомним, что с идеей сделать бесплатным питание в детских садах накануне муниципальных выборах вышел кандидат в мэры от Социал-демократической партиии Райнер Вакра. Стоящие же у руля Таллинна центристы решили сыграть на опережение.