Между Украиной и Евросоюзом заработал безвизовый режим

С воскресенья, 11 июня, вступило в силу решение Совета Европейского Союза о введении безвизового режима для краткосрочных поездок граждан Украины в 30 стран Евросоюза и Шенгенской зоны.

Безвизовый режим позволяет украинцам, имеющим биометрический загранпаспорт гражданина Украины, находиться и свободно перемещаться по Европе не более 90 дней в течение любого 180-дневного периода, передает УНИАН.

Одним из тех, кто 11 июня пересек украинско-венгерскую границу по биометрическому паспорту, стал министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

Отныне украинцы могут совершать поездки в Европу с целью туризма, посещения родственников, поиска бизнес-партнеров, посещения семинаров, конференций, концертов, музыкальных и театральных фестивалей, спортивных соревнований, проведения пляжного отдыха.

Каждый путешествующий гражданин Украины, независимо от возраста, даже до 16 лет, должен иметь биометрический паспорт, если он планирует въехать на территорию ЕС на безвизовых условиях.

В случае, если необходимо находиться в ЕС длительное время, более 90 дней, украинцам следует оформлять визу. В то же время безвизовый режим не распространяется на хозяйственную, коммерческую деятельность, трудоустройство, работу по контракту и т.п. Для этого необходимо обращаться в консульские учреждения стран-членов ЕС для оформления рабочей визы.

Благодаря введению безвизового режима, украинцы получают право ездить без виз в 30 стран Европы. В частности, это 22 страны Европейского союза, входящие в Шенгенскую зону: Австрия, Бельгия, Греция, Дания, Эстония, Испания, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Польша, Португалия, Словакия, Словения, Венгрия, Финляндия, Франция, Чехия и Швеция.Кроме того, это 4 государства-члены ЕС, которые входят в Шенгенскую зону, но еще не сняли контроль на своих внутренних границах: Болгария, Кипр, Румыния и Хорватия. Также это еще 4 государства, которые не входят в ЕС, но являются участниками Шенгенского соглашения, - Исландия, Лихтенштейн, Норвегия и Швейцария. Кроме того, визовые требования для украинских путешественников снимут те страны и территории, которые сейчас требуют от украинцев наличия шенгенской визы, или же те, в которые можно попасть только транзитом через государства-члены Шенгенского соглашения, - например, Монако или Ватикан.

Безвизовый режим не касается поездок в Великобританию и Ирландию, которые проводят собственную миграционную политику. Для посещения этих двух стран украинцам, по-прежнему, нужно оформлять визы. Необходимость оформлять визы также распространяется на неевропейские территории Франции и Нидерландов.

Порошенко поздравил сограждан с началом "безвиза" стихами русских классиков

Президент Петр Порошенко поздравил украинцев с введением безвизового режима с ЕС и обратился к присутствующим на торжественном мероприятии-концерте на Европейской площади: "Вот нам, братья-украинцы, и улыбнулась судьба, о которой мечтало и за которую боролось не одно поколение наших предков"

Как передает пресс-служба президента, это событие знаменует окончательный разрыв Украины с Российской империей, а украинского демократического мира - с авторитарным "русским миром".

Глава государства процитировал строки поэзии русского поэта Михаила Лермонтова "Прощай, немытая Россия, страна рабов, страна господ. И вы, мундиры голубые, и ты, им преданный народ". Он отдельно обратился к русским, которые, по словам Порошенко, в условиях жесткой имперской диктатуры находят в себе мужество осуждать российскую агрессию против Украины, находят мужество требовать демократических прав и свобод и напомнил слова другого поэта Александра Пушкина: "Товарищь, верь, взойдет она, звезда пленительного счастья, Россия вспрянет ото сна, и на обломках самовластья напишут ваши имена".

Президент также отметил тот факт, что окончательное и бесповоротное расставание с Москвой состоится накануне 12 июня, главного государственного праздника России - дня провозглашения ее суверенитета. "И в этом, кстати, есть определенный символизм. Мы наконец независимы друг от друга - политически, экономически, газово-энергетически, а также духовно, наконец, мы свободны от их "скреп", - подчеркнул Порошенко.

"Единственное, дорогие друзья, что огорчает - это сверхвысокая цена, это тот кровавый счет, который нам, украинцам, выставил Кремль за наше естественное право самим строить свою жизнь", - добавил президент.