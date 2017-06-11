Президент Эстонии Керсти Кальюлайд посетит Вырумаа

Президент Керсти Кальюлайд в понедельник, 12 июня, на два дня отправится в Вырумаа, где встретится с предпринимателями, главами местных самоуправлений и представителями гражданского общества.

В понедельник президент посетит фирму Ritico в Кирумпяэ, центр работы для молодежи с особыми потребностями НКО Toetuskeskus Meiela в Выру и Вырумааскую дружину Кайтселийта.

Во вторник она встретится в Вастсе-Рооста с авторами фильма "Правда и справедливость", посетит хутор Метсавенна, тренировочный полигон Сил обороны в Нурсипалу, а также полицию в Выру. Президент примет участие в церемонии в день памяти жертв депортаций в Выру, встретится с главами местных самоуправлений и посетит центр компетенции Tsenter.

Во второй половине дня президент в Вяймела примет участие в круглом столе предпринимателей и членов деревоперерабатывающего кластера, посетит фирму Toftan в волости Сымерпалу и встретится с представителями гражданского общества Вырумаа.