Максим Липин и Денис Малов покинули силламяэский "Калев"

Защитник Денис Малов и хавбек Максим Липин закончили играть за силламяэский "Калев", который на данный момент занимает седьмое место в чемпионате Эстонии по футболу.

"Калев" сообщает о вынужденном прекращении отношений с Максимом Липиным и Денисом Маловым, передает официальный сайт клуба.

В текущем чемпионате Эстонии 37-летний Малов сыграл во всех 15 матчах "Калева", 25-летний Липин провел на поединок меньше и забил пять голов.

Малов и Липин выступали за силламяэский клуб с 2016 года.

В мае "Калев" отказался от услуг легионеров - сенегальца с гражданством Франции Кассима Айдара и литовца Миндаугаса Калонаса.

После 15 туров силламяэская команда, испытывающая в этом сезоне серьезные финансовые проблемы, с 12 очками занимает седьмое место в чемпионате Эстонии.