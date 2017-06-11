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Парад по случаю Дня победы в Освободительной войне пройдет в Раквере ({{commentsTotal}})

В прошлом году парад прошел в Выру.
В прошлом году парад прошел в Выру. Автор: Арди Халлисмаа
Эстония
Эстония

Парад, посвященный 98-й годовщине победы под Вынну (Цесисом), ополчение Кайтселийт в этом году проведет 23 июня в Раквере. Будут продемонстрированы вооружение и боевая техника, будут играть военные оркестры, имеется и культурная программа.

В торжественном построении примут участие 1000 ополченцев. Наряду с дружинами Раквере, Виру, Алатагузе, Йыгева и Ярва в параде примет также участие дежурная рота Кайтселийта, а также подразделения организаций Naiskodukaitse, Noored Kotkad и Kodutütred, сообщили BNS из ополчения Кайтселийт.

На параде будут также представлены Департамент полиции и погранохраны, помощники полицейских и служащие тюрем. Примут участие в параде военнослужащие из Франции, Великобритании, США, Литвы, Латвии и Дании.

Такт строевого шага будут задавать оркестры Кайтселийта и Сил обороны.

Праздник в Раквере начнется накануне — 22 июня в 18 часов в Парке театра зажжением огня предков, а в 19 часов в спортхолле Раквере состоится благотворительный концерт фонда Carolin Illenzeeri Fond.

В 9 часов утра 23 июня начнется церемония возложения венков к подножию памятника погибшим в Освободительной войне. Зажженный накануне днем в Воинской церкви в Тори Пярнуского уезда огонь памяти и зажженный накануне в Парке театра в Раквере огонь предков объединятся в Огонь победы.

В 10 часов утра начнется экуменическое богослужение в раквереской церкви Святого Павла. Парад начнется в 11:00, с 12:15 на площади Туру будет демонстрироваться выставка боевой техники Кайтселита и Сил обороны.

Организация парадов победы была впервые поручена ополчению Кайтселийт в 1934 года, идею восстановить эту традицию подал в 1992 году президент Леннарт Мери, в том же 1992 году состоялось торжественное построение перед дворцом Кадриорг в Таллинне .

В 1993 году парад состоялся в Таллинне , в последующие годы - в Тарту , Пярну , Нарве , Выру и Вильянди. В 1999 году парад проходил в Валга, в 2000-м - в Хаапсалу, затем в Пярну , Пыльва, Йыхви и в Раквере. В 2005 году местом проведения парада стал Пайде, в следующем году - залив Кюдема у острова Сааремаа, в 2007 году - Рапла. В 2008-м парад состоялся в Таллинне , в 2009-м - в Йыгева, в 2010-м - в Вильянди, в 2011-м - в Тарту. В 2012 году парад прошел в Пярну, в 2013-м - в Хаапсалу, в 2014-м - в Валга, в 2015-м - в Кярдла, в 2016 году - в Выру.

День победы отмечался ежегодно с 1934 по 1939 год и отмечается вновь после восстановления независимости Эстонии с 1992 года. День победы увековечивает день решающего сражения Освободительной войны в городе Вынну (Цесис, Северная Латвия), когда 23 июня 1919 года эстонские войска и их союзники одержали решительную победу над немецкими войсками Ландесвера, цель которых было восстановить прибалтийско-немецкий контроль в регионе.

В современной Эстонии в День победы также почитают вклад всех эстонцев в восстановление и сохранение независимости.

Редактор: Виктор Сольц

Источник: BNS

кайтселийтраквередень победы в освободительной войне


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