Председателем Социал-демократической партии переизбран Евгений Осиновский

Министр здравоохранения и труда Евгений Осиновский продолжит работу на посту председателя Социал-демократической партии (СДП). Так решил съезд СДП, который проходит в Пярну.

Осиновский был единственным кандидатом на пост председателя партии.

За Осиновского проголосовали 404 делегата, против - 13.

Также на съезде по предложению Осиновского генеральным секретарем партии снова утвердили Кристена Канарика.

Осиновский является председателем СДП с мая 2015 года, Канарик стал генсеком в июле 2016-го.