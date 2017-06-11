Председателем Социал-демократической партии переизбран Евгений Осиновский ({{commentsTotal}})
Министр здравоохранения и труда Евгений Осиновский продолжит работу на посту председателя Социал-демократической партии (СДП). Так решил съезд СДП, который проходит в Пярну.
Осиновский был единственным кандидатом на пост председателя партии.
За Осиновского проголосовали 404 делегата, против - 13.
Также на съезде по предложению Осиновского генеральным секретарем партии снова утвердили Кристена Канарика.
Осиновский является председателем СДП с мая 2015 года, Канарик стал генсеком в июле 2016-го.
Редактор: Виктор Сольц