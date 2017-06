Эстонец Отт Тянак выиграл первый в своей карьере этап чемпионата мира по авторалли

Второе место занял финн Яри-Матти Латвала (Toyota), уступивший Тянаку 12,3 секунды.

Третье место у бельгийца Тьерри Нёвиля (Hyundai). Лидер общего зачета и партнер Тянака по команде француз Себастьен Ожье финишировал пятым.

Ott Tanak arrives back to service to celebrate his first #WRC win!! Well done Ott & co-driver Martin! 1️⃣????????@OttTanak @MSportLtd pic.twitter.com/wyU0KAJ7h4