Эстонец Отт Тянак выиграл первый в своей карьере этап чемпионата мира по авторалли

Бывший главный тренер сборной Эстонии по футболу решил поддержать соцдемов, премьер-министр бился на футбольном поле с финнами, министры рассказывали о своем первом рабочем опыте, а новый лидер IRL публично признался в абсолютной трезвости - читайте полусерьезный обзор политической жизни Эстонии за неделю на портале rus.err.ee.