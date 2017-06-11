Эстонец Отт Тянак выиграл первый в своей карьере этап чемпионата мира по авторалли ({{commentsTotal}})
Эстонский автогонщик Отт Тянак (M-Sport) выиграл Ралли Сардинии - этап чемпионата мира по авторалли. Этап победа стала первой в карьере Тянака.
Второе место занял финн Яри-Матти Латвала (Toyota), уступивший Тянаку 12,3 секунды.
Третье место у бельгийца Тьерри Нёвиля (Hyundai). Лидер общего зачета и партнер Тянака по команде француз Себастьен Ожье финишировал пятым.
Ott Tanak arrives back to service to celebrate his first #WRC win!! Well done Ott & co-driver Martin! 1️⃣????????@OttTanak @MSportLtd pic.twitter.com/wyU0KAJ7h4— WRC (@OfficialWRC) 11 июня 2017 г.
Тянак стал вторым эстонцем после Марко Мяртина, который выиграл этап ЧМ по авторалли. На счету Мяртина было пять первых мест, последний раз успеха он добился 13 лет назад.
Следующий этап чемпионата мира пройдет в Польше с 29 июня по 2 июля.
Редактор: Виктор Сольц