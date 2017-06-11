Трагедия в Вильянди: полиция задержала подозреваемого в убийстве 17-летней девушки

В ночь на воскресенье полиция задержала в Ляэне-Вирумаа 21-летнего молодого человека, подозреваемого в убийстве 17-летней девушки, тело которой было обнаружено в субботу на окраине Вильянди.

Подозрение основывается на собранных полицией доказательствах, передает пресс-служба Лыунаской префектуры.

"Первоначальные улики и слова подозреваемого указывают на преступление и насильственную смерть, однако истинная причина смерти выяснится в результате вскрытия, - сказала окружной прокурор Мерике Тикк. - На основании имеющейся информации, прокуратура ходатайствует о взятии подозреваемого под стражу, но окончательное решение мы примем после получения первых результатов вскрытия".

В ходе расследования преступления выяснилось, что подозреваемый и погибшая девушка были знакомы.

В субботу после полудня в Центр тревоги поступило сообщение о том, что на окраине Вильянди в траве у озера обнаружено тело неизвестной девушки. Полиция возбудила уголовное дело для выяснения обстоятельств произошедшего.

К вечеру полиции удалось установить, что погибшая - местная 17-летняя девушка.