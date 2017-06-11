Сборная Англии выиграла молодежный ЧМ по футболу

Футболисты молодежной сборной Англии завоевали золото чемпионата мира среди игроков не старше 20 лет.

В финале турнира, который прошел в Южной Корее, английские футболисты одержали победу над сверстниками из команды Венесуэлы. Результат встречи – 1:0 в пользу англичан, в составе которых на 35-й минуте отличился Доминик Калверт-Льюин.

На 74-й минуте нападающий сборной Венесуэлы Адальберто Пеньяранда не реализовал пенальти.

Обладателем бронзы стала сборная Италии, в матче за третье место выигравшая у Уругвая. Здесь для выявления победителя потребовалась серия пенальти. Ее итальянцы выиграли со счетом 4:1, тогда как основное время завершилось со счетом 0:0.

Лучшим бомбардиром турнира стал итальянец Риккардо Орсолини, забивший пять мячей в семи матчах.

Сборная Англии выиграла свой первый чемпионат мира на молодежном уровне.