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В Латвию прибыла испанская техника батальона НАТО ({{commentsTotal}})

Танк Leopard.
Танк Leopard. Автор: AFP/Scanpix
За рубежом
За рубежом

В воскресенье в Рижский порт была доставлена военная техника, в том числе танки и боевые машины пехоты, для прибывших в пятницу для участия в многонациональном батальоне НАТО более 300 испанских военнослужащих.

Среди доставленной в порт техники имеются танки Leopard, боевые машины пехоты Pizarro, а также транспорт технической поддержки и логистики, сообщила пресс-служба Министерства обороны Латвии.

Техника будет доставляться на базу в Адажи в воскресенье и понедельник.

Редактор: Виктор Сольц

Источник: BNS

военная техникабатальон нато


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