В Латвию прибыла испанская техника батальона НАТО ({{commentsTotal}})
В воскресенье в Рижский порт была доставлена военная техника, в том числе танки и боевые машины пехоты, для прибывших в пятницу для участия в многонациональном батальоне НАТО более 300 испанских военнослужащих.
Среди доставленной в порт техники имеются танки Leopard, боевые машины пехоты Pizarro, а также транспорт технической поддержки и логистики, сообщила пресс-служба Министерства обороны Латвии.
Техника будет доставляться на базу в Адажи в воскресенье и понедельник.
Редактор: Виктор Сольц
Источник: BNS