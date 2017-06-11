Число мандатов в Силламяэском городском собрании останется неизменным

По итогам намеченных на октябрь муниципальных выборов численный состав Силламяэского городского собрания останется неизменным - 21 депутат.

Это предусматривает законопроект, который в следующий четверг, 15 июня, утвердит Силламяэское городское собрание.

Вынесенным на сессию документом предлагается образовать для проведения выборов 2017 года на административной территории города Силламяэ один избирательный округ с 21 мандатом.

По итогам местных выборов 2013 года в Силламяэском горсобрании 16 мест получили центристы, 5 - социал-демократы.