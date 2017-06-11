Рафаэль Надаль стал 10-кратным победителем Roland Garros

Испанец Рафаэль Надаль выиграл Открытый чемпионат Франции по теннису (Roland Garros), одолев в финале в трех сетах швейцарца Стэна Вавринку - 6:2, 6:3, 6:1.

Надаль - четвертая ракетка мира, Вавринка - третья.

Встреча продолжалась 2 часа 5 минут. Вавринка впервые в карьере проиграл в финале турнира серии "Большого шлема", ранее он побеждал во всех трех своих финалах.

По ходу турнира Надаль не проиграл ни одного сета.

Надаль выиграл Roland Garros в юбилейный, 10-й, раз. Первый его триумф во Франции датирован 2005 годом, тогдашний успех для него стал дебютным на турнирах "Большого шлема".

В дальнейшем испанец выигрывал Roland Garros в 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 годах. Всего же на его счету 15 выигранных турниров "Большого шлема" в одиночном разряде – по два раза он выигрывал турнир в Уимблдоне и Открытый чемпионат США, один раз – Открытый чемпионат Австралии.