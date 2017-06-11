Ямайский бегун Усэйн Болт выиграл прощальную стометровку на родине

Самый титулованный ямайский бегун в истории Усэйн Болт пробежал последний в своей карьере стометровый забег на родной земле, в который раз оставив всех соперников позади.

Восьмикратный олимпийский чемпион выиграл забег "Встречай легенду" перед 30 тысячами поклонников в столичном Кингстоне. Классическая дистанция покорилась стопам бегуна за 10,03 секунды. Возбужденая толпа болельщиков тем временем махала флажками, дудела в вувузелы и запускала в небо фейерверки, передает Русская служба "Би-би-си".

Окончательное прощание 30-летнего ямайца со спринтом состоится в августе на чемпионате мира в Лондоне. В ноябре прошлого года спортсмен неожиданно объявил о переходе в футбол.

Болт выиграл стометровки, двухсотметровки и эстафетные забеги 4х100 метров на трех последних Олимпиадах - в Пекине в 2008 году, в Лондоне спустя четыре года и в Рио-де-Жанейро - в прошлом году.

Кроме того, Болту принадлежит мировой рекорд скорости на 100 метрах - 9,58 секунды и на двухсотметровке - 19,19 секунды.