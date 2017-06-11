Председатель Партии реформ Ханно Певкур нелестно отозвался о правительстве

Лидер реформистов Ханно Певкур в своей речи разнес политику действующего правительства в пух и прах, заявив, что государство трещит по швам, передает "Актуальная камера".

Изменения в налоговой сфере Певкур назвал глупостью. В очередной раз он обвинил центристов в коррупции, а отвечая на критику соцдемов Певкур заявил, что когда оппоненты вместо разговора по существу прибегают к грубым выражениям, они превращаются в маргиналов в эстонской политике.

Затронул председатель Партии реформ и тему совместного существования русской и эстонской общин в стране. "Главное - знание госязыка", - добавил Певкур.