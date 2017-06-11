Актуальная камера 11.06.2017 (20:00)

Бывший главный тренер сборной Эстонии по футболу решил поддержать соцдемов, премьер-министр бился на футбольном поле с финнами, министры рассказывали о своем первом рабочем опыте, а новый лидер IRL публично признался в абсолютной трезвости - читайте полусерьезный обзор политической жизни Эстонии за неделю на портале rus.err.ee.
Парад, посвященный 98-й годовщине победы под Вынну (Цесисом), ополчение Кайтселийт в этом году проведет 23 июня в Раквере. Будут продемонстрированы вооружение и боевая техника, будут играть военные оркестры, имеется и культурная программа.
Обострившийся конфликт между Катаром и Саудовской Аравией, которая вместе с рядом других стран неожиданно обрушилась с резкой критикой на соседнюю суннитскую монархию и ввела против нее жесткие санкции, наглядно продемонстрировал трещины в антииранском альянсе, а также то, как меняющаяся ситуация в Сирии и Ираке перекраивает политические расклады в регионе.
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