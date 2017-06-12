Партия Макрона побеждает в первом туре парламентских выборов во Франции

На парламентских выборах во Франции побеждает центристская партия президента Эммануэля Макрона "Вперед, республика!", сообщает Министерство внутренних дел страны после подсчета всех бюллетеней.

"Вперед, республика!" набирает 28,21% голосов. На втором месте идет правоцентристская партия "Республиканцы" с результатом в 15,77%. "Национальный фронт" Марин Ле Пен получает 13,2% голосов, передает в понедельник Би-би-си.

Союзник партии Макрона - "Демократическое движение" - набирает 4,11% голосов. Две партии могут получить 390-430 мест в парламенте, пишет "Ле Монд". Всего в Национальной ассамблее Франции - нижней палате парламента - 577 мест.

Выборы в Национальную ассамблею традиционно проводятся в два тура. Второй тур состоится 18 июня, в этот день голосуют избиратели в округах, где в первом туре никто не набрал более 50% голосов. Чтобы пройти во второй тур, необходимо в первом набрать как минимум 12,5% голосов.

Явка составила около 51%.

Министр внутренних дел Франции Жерар Коллон заявил, что по сравнению с прошлыми выборами явка значительно снизилась, и это свидетельство кризиса доверия в политической жизни страны.

Партия "Вперед, республика!" была образована всего год назад. Изначально она называлась "Вперед!". После того как Макрона избрали президентом, он ушел с поста лидера движения, а саму партию переименовали.