Владимир Иванов поднялся в рейтинге ATP на пять мест

В обновленной версии рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), которая была опубликована в понедельник, 12 июня, Иванов поднялся на пять строчек и занимает теперь 407-е место.

Вторая ракетка страны Юрген Зопп опустился на 49 позиций, занимая 500-е место.

В тысячу лучших теннисистов планеты входит еще один эстонец Кеннет Райсма, который поднялся на 14 строчек, разместившись на 697-й позиции.

Лидером мужского тенниса в мире остался британец Энди Маррей. Вторым стал победитель "Ролан Гаррос" Рафаэль Надаль из Испании. Третьим остался Стен Вавринка из Швейцарии. Серб Новак Джокович опустился со второго на четвертое место.

В сентябре 2012 года Юрген Зопп находился на 71-й позиции, что было наивысшим показателем в его карьере. Лучший результат Владимира Иванова - 310-е место (27 июля 2015 года).