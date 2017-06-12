Первым номером ОЛПЭ в Мустамяэ станет Владимир Илляшевич

Правление таллинского отделения Объединенной левой партии Эстонии (ОЛПЭ) решило, что избирательный список организации на местных выборах в столичном округе Мустамяэ возглавит Владмир Илляшевич (63).

Об этом сообщила пресс-служба ОЛПЭ, отметив, что Илляшевич по основному образованию - юрист. Он окончил Тартуский университет.

В настоящее время он является руководителем Русской писательской организации Эстонии и секретарём Союза писателей России. Владеет эстонским языком как родным. Илляшевич в прошлом был журналистом-международником и приобрёл известность, как главный редактор популярного в 90-е годы еженедельника "Русский Телеграф".

"Я благодарен своим соратникам по партии, в которой я состою уже 15 лет, за оказанное доверие, и вижу основную цель своей политической деятельности в борьбе с господствующей в современной Эстонии системой апартеида" - заявил писатель.

В апреле 2002 года Илляшевич вступил в Конституционную партию, которая в 2008 году объединилась с Левой партии. Новым названием политической силы стало ОЛПЭ.

С 1994 по 2006 год Конституционная партия была известна под названием Объединенная народная партия Эстонии (ОНПЭ).

В 2002 году Владимир Илляшевич баллотировался в Таллиннское горсобрание по списку ОНПЭ, выдвинув свою кандидатуру в Ласнамяэ. Тогда его поддержали 280 избирателей - для попадания в законодательный орган этого не хватило.