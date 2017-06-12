В ДТП в Тартумаа погиб человек, четверо тяжело пострадали

В вылетевшем с дороги и перевернувшемся автомобиле в Тартуском уезде погиб один и получили тяжелые травмы четыре человека.

ДТП произошло в воскресенье в 18:58 на 19-м км шоссе Луунья-Кавасту-Кооса, когда двигавшийся в направлении Кооса автомобиль Mercedes Benz 300 CE на прямом участке трассы после выхода из плавного поворота сместился влево, съехал с дороги и перевернулся. Об этом сообщила в понедельник, 12 июня, пресс-служба Департамента полиции и погранохраны.

В автомобиле находились пять человек: мужчина в возрасте 22 лет, двое мужчин в возрасте 21 года, а также две девушки в возрасте 17 и 19 лет.

22-летний мужчина погиб, остальные были доставлены в Клинику Тартуского университета с тяжелыми травмами.

Известно, что в момент аварии шел сильный дождь. Полиция выясняет, кто именно управлял транспортным средством, а также устанавливает детальные обстоятельства аварии, включая скорость движения автомобиля в момент ДТП и были ли пристегнуты ремни безопасности у водителя и пассажиров. В полиции отметили, что в большинстве случаев причиной подобных аварий становится неправильно выбранная скорость.

По факту ДТП открыто уголовное дело, которое ведет Лыунаская окружная прокуратура.

С начала года в ДТП в Эстонии погиб 21 человек. За первые пять месяцев текущего года были зарегистрированы 470 тяжелых аварий на дорогах, в которых получили травмы 578 человек.