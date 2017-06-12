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LIVE в 19:45: сборная Эстонии по футболу на выезде встречается с Латвией ({{commentsTotal}})

Сборная Эстонии по футболу не обыгрывала южных соседей более 10 лет.
Сборная Эстонии по футболу не обыгрывала южных соседей более 10 лет. Автор: Postimees/Scanpix
Спорт
Спорт

В понедельник, 12 июня, в Риге пройдет товарищеский футбольный матч между сборными Латвии и Эстонии по футболу. В прямом эфире встречу покажет телеканал ETV+. Наблюдать за игрой в реальном времени можно будет и на портале rus.err.ee.

Начало трансляции со стадиона "Сконто" на портале - 19:45. Комментируют матч спортивный журналист "Актуальной камеры" Игорь Савельев и эксперт ERR Алексей Маргиев.

Напомним, что в пятницу обе команды провели отборочные матчи ЧМ-2018. Латвийцы дома проиграли действующему чемпиону Европы Португалии (0:3), а Эстония в родных стенах уступила Бельгии - 0:2.

В последнем рейтинге ФИФА Эстония находится на 98-м месте, а Латвия - на 112-м.

Перед очной товарищеской встречей букмекеры отдают предпочтение хозяевам поля. По их оценке, Латвия добьется успеха со счетом 1:0.

Сборной Эстонии в Риге не помогут капитан и центральный защитник Рагнар Клаван, которому тренерский штаб решил предоставить отдых, и испытывающий проблемы со здоровьем нападающий Хенрик Оямаа.

Последний раз сборная Эстонии выигрывала у Латвии в сентябре 2005 года (2:1). Среди тех, кто тогда выходил на поле, за сборную Эстонии в Риге могут сыграть одноклубники по "Инфонету" Дмитрий Круглов и Александр Дмитриев.

Редактор: Сергей Михайлов



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