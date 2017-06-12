В понедельник, 12 июня, в Риге состоялся товарищеский футбольный матч между сборными Латвии и Эстонии по футболу. Благодаря голам вышедших на замену Сергея Зенева и Атса Пурье подопечные Мартина Рейма одержали волевую победу со счетом 2:1.

На 22-й минуте Давис Икауниекс после ошибки защитника "Флоры" Мадиса Вихманна, проводящего дебютный поединок за сборную Эстонии, послал мяч за шиворот Марко Меэритсу и вывел сборную Латвии вперед.

Во втором тайме Мартин Рейм внес коррективы в игру, и вышедшие на замену футболисты переломили ход матча.

На 51-й минуте вышедший на замену Сергей Зенев восстановил равновесие, а на 77-й минуте Атс Пурье сделал счет 2:1.

За матчем на стадионе "Сконто" наблюдали 3157 болельщиков.

Напомним, что в пятницу обе команды провели отборочные матчи ЧМ-2018. Латвийцы дома проиграли действующему чемпиону Европы Португалии (0:3), а Эстония в родных стенах уступила Бельгии - 0:2.

В последнем рейтинге ФИФА Эстония находится на 98-м месте, а Латвия - на 112-м.

Перед очной товарищеской встречей букмекеры отдавали предпочтение хозяевам поля. По их оценке, Латвия должна была добиться успеха со счетом 1:0.

Сборная Эстонии в Риге играла без своего лидера - центрального защитника "Ливерпуля" Рагнара Клавана.

Последний раз сборная Эстонии выигрывала у Латвии в сентябре 2005 года - 2:1. Среди тех, кто тогда выходил на поле, за сборную Эстонии в Риге сыграли одноклубники по "Инфонету" Дмитрий Круглов и Александр Дмитриев. На выезде же эстонские футболисты до сегодняшнего дня не побеждали латвийцев аж с 1931 года.