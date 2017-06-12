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Дожди размыли грунтовые дороги в Тартуском уезде ({{commentsTotal}})

Иллюстративная фотография.
Иллюстративная фотография. Автор: Postimees/Scanpix
Эстония
Эстония

Сильный дождь в воскресенье размыл многие грунтовые дороги в Тартумаа, их состояние оценивается как плохое.

Об этом в понедельник, 12 июня, сообщил Департамент шоссейных дорог, отметив, что продолжающиеся осадки затрудняют ликвидацию последствий.

"Поскольку дождь продолжает идти, ликвидация повреждений затруднена и по прогнозу на данный момент может ориентировочно занять четыре дня", - сказал глава отдела обслуживания Лыунаского региона Департамента шоссейных дорог Тийт Вальт.

В зависимости от погодных условий, на пострадавших дорогах будет выровнено дорожное покрытие, а также ликвидированы размывы придорожных канав и водопропускных труб.

Редактор: Андрей Крашевский

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