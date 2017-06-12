В мае число безработных в Эстонии упало ниже 30 000 человек

По состоянию на конец мая в Эстонии было 29 536 зарегистрированных безработных, что составляет 4,6% трудоспособного населения от 16 лет до пенсионного возраста.

Об этом в понедельник, 12 июня, сообщила Касса по безработице, отметив, что 28% от общего числа безработных в мае составляли лица с пониженной трудоспособностью.

По сравнению с апрелем число безработных снизилось на 1469 человек.

В мае самый высокий уровень зарегистрированной безработицы был по-прежнему в Ида-Вирумаа (10,4%) и Валгамаа (8,2%), а самый низкий уровень был в Харьюмаа (3,4%).

В конце мая большую часть работающих до регистрации в качестве безработных составили неквалифицированные рабочие (23%), квалифицированные рабочие и ремесленники (18%) и работники сферы торговли и услуг (17%).

В мае страховое возмещение по безработице получили 10 434 безработных или 29% от общего числа безработных в течение месяца. Средний размер возмещения составлял 434 евро, а общая сумма выплат превысила 3,8 млн евро.

Пособие по безработице в размере 151 евро получили в мае 7498 человек, или около 21% от общего числа безработных в течение месяца.

Пособие по сокращению было выплачено 457 безработным, средний размер пособия составил 1660 евро, общая сумма - свыше 732 000 евро.

Пособие в связи с неплатежеспособностью работодателя в мае было назначено 143 безработным, средний размер пособия составил 2201 евро, общая сумма – свыше 151 000 евро.