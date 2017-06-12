Правительство Финляндии может распасться из-за смены руководства у националистов

Вопрос о распаде правительства может решиться уже в понедельник по результатам встречи лидеров трех коалиционных партий — "Финляндского центра", Национальной коалиционной партии и "Истинных финнов", которая проходит в резиденции премьер-министра Юхи Сипиля, сообщило финское телерадиовещание Yle.

По словам главы правительства, речь пойдет, прежде всего, о базовых ценностях партий. Как считает Сипиля, они теперь расходятся между собой в большей степени, чем раньше. Лидер центристов Сипиля и глава Национальной коалиционной партии Петтери Орпо дали понять, что если к соглашению с националистами придти не удастся, то будут начаты переговоры о создании новой коалиции.

В субботу новым главой "Истинных финнов" был избран Юсси Халла-ахо, известный своими резкими высказываниями против ЕС и иммигрантов, а его заместителями - придерживающиеся схожих взглядов и входящие в радикальное крыло партии Лаура Хухтасаари, Теуво Хаккарайнен и Юхо Ээрола. Халла-ахо и Хаккарайнен ранее признавались судом виновными в разжигании ненависти на национальной почве.

Кроме того, являющийся депутатом Европарламента Халла-ахо заявил о том, что он не собирается сам входить в правительство, а лидеры остальных партий коалиции исключили возможность союза с политической силой, лидер которой не отказывается занять пост министра, пишет новостной портал ERR.

Халла-ахо, тем не менее, после своего избрания заявил, что не видит препятствий для дальнейшей совместной работы правящей коалиции. При этом он подчеркнул, что правительство должно строго следовать своей программе.

Среди оппозиционных партий Шведская народная партия уже заявила о своей готовности войти в состав правительства. "Зеленые" и Левый союз, в свою очередь, предпочли бы формирование нового правительства путем проведения досрочных парламентских выборов. Лидер социал-демократов Антти Ринне, со своей стороны, считает, что до новых выборов еще далеко.

В состав финского парламента входят 200 депутатов, из которых Финляндскому центру сейчас принадлежит 49, а "Истинным финнам" и Национальной коалиционной партии — 37.

Крупнейшей оппозиционной партией являются социал-демократы (35 мест). У "зеленых" 15 мест, у Левого союза 12, у Шведской народной партии и представителей Аландских островов по 10 мест, а у христианских демократов — 5.