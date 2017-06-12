Перекресток улиц Копли, Эрика и Ристику в Таллинне закрылся для движения до конца июля

В связи с прокладкой трамвайных путей перекресток улиц Копли, Эрика и Ристику в Таллинне закрыт для движения транспорта с 12 июня по 31 июля.

Об этом в понедельник, 12 июня, сообщила пресс-служба столичной мэрии.

Автобус линии 52 в направлении к центру города будет ходить в объезд по улицам Копли, Тёэстузе и Нийне с дополнительными остановками на объезде Эрика и "Тёэстузе" на улице Тёэстузе. В сторону Копли автобус этого маршрута будет ходить по улицам Копли, Вольта, Тёэстузе и Копли с дополнительными остановками на объезде Эрика и "Тёэстузе" на улице Тёэстузе.

Автобус линии 59 в обоих направлениях будет совершать объезд по улицам Ристику, Каэра, Сыле, Ситси и Пальяссааре с остановками на объезде Нийди и "Ситси" на улице Ситси.