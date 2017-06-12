Анетт Контавейт переписала личный рекорд в рейтинге WTA

В свежей версии рейтинга, опубликованной в понедельник, 12 июня, 21-летняя Контавейт поднялась с 53-го на 49-е место, что стало ее лучшим показателем в карьере.

Такой прогресс связан с выступлением эстонской теннисистки на Открытом чемпионате Франции по теннису, где она впервые в свой карьере преодолела первый круг, что позволило ей набрать важные рейтинговые очки.

Победитель "Ролан Гаррос", 20-летняя Елена Остапенко из Латвии поднялась с 47-го на 12-е место.

Первую строчку в рейтинге сохранила за собой немка Ангелик Кербер, на второе место с четвертого поднялась финалистка "Ролан Гаррос", румынка Симона Халеп. Третью строчку удержала Каролина Плишкова из Чехии.

Приостановившая карьеру из-за беременности американка Серена Уильямс опустилась со второго на четвертое место.

В недавнем прошлом лидер женской сборной Эстонии Кайа Канепи выпала из мирового рейтинга. Годовая пауза в карьере стоила ей всех набранных ранее рейтинговых очков. А очки, которые она заработала на победном для себя турнире ITF в Германии, будут учтены только в следующей версии рейтинга WTA.