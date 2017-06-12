На этой неделе в ЕС вступает в силу новая регуляция роуминговых услуг

С 15 июня в ЕС вступает в силу новая регуляция роуминговых услуг, в соответствии с которой розничные цены на мобильную связь существенно снизятся как в ЕС, так и в Норвегии, Лихтенштейне и Исландии. Максимальная допустимая цена роумингового звонка составит 3,8 евроцента за минуту, короткого сообщения — 1,2 евроцента за SMS, а передачи данных — 9,24 евро за гигабайт. Подробнее об этом рассказывает руководитель отдела рынка коммуникаций Департамента технического надзора Риво Метс: