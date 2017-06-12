Виновному в пособничестве исламскому терроризму отказали в досрочном освобождении

В понедельник, 12 июня, Харьюский уездный суд отказал в досрочном освобождении из тюрьмы под электронный надзор таллиннцу Рамилю Халилову, который отбывает трехлетний тюремный срок за пособничество исламскому терроризму.

Об этом корреспонденту портала rus.err.ee сообщила пресс-секретарь суда Аннели Вилу.

"По оценке суда, досрочное освобождение осужденного является преждевременным", - добавила она.

Против досрочного освобождения Халилова выступили также Таллиннская тюрьма, в которой он отбывает наказание, и прокуратура.

"Прокуратура не поддержала досрочное освобождение осужденного, по причине того, что он совершил тяжкое преступление первой степени, которое является угрозой для международной безопасности", - ранее комментировала rus.err.ee советник по связям с общественностью Государственной прокуратуры Кристина Костина.

В законную силу постановление Харьюского уездного суда не вступило. В течение 15 дней на него можно подать апелляционную жалобу.

В середине апреля 2015 года Роман Халилов и второй фигурант дела Роман Манько были задержаны Полицией безопасности. В апреле этого года Государственный суд утвердил назначенные обоим обвиняемым наказания. Манько получил два года тюрьмы и уже вышел на свободу. Халилову назначили наказание в виде трех лет лишения свободы.

Судом первой инстанции Рамиль Халилов был приговорен к семи, а Роман Манько — к пяти годам лишения свободы. Таллиннский окружной суд в мае прошлого года счел этот приговор неоправданно суровым и снизил обоим тюремные сроки.

Прокуратура обвинила их в поддержке своего знакомого Ивана Сазанакова. По данным эстонских властей, он входил в состав террористической группировки, действующей на территории Сирии.