Процесс над Сависааром: первое заседание длилось 42 минуты

Сегодня в 10 часов утра в Харюском уездном суде начался процесс над Эдгаром Сависааром и несколькими проходящими по делу о коррупции бизнесменами и политиками, а также Центристской партией. Процесс может стать самым крупным в истории судебной системы страны. Незадолго до начала заседания у здания суда на улице Лийвалайя в Таллинне собралось полтора десятка журналистов, которые встречали подсудимых и их защитников. С подробностями Владимир Ойжинский: