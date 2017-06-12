Евродиректива о защите данных может затруднить электронную переписку врачей с пациентами

В мае 2018 года начнет действовать постановление ЕС о защите данных, которое, по оценке центров семейных врачей, может помешать пересылке связанной со здоровьем информации по электронной почте.

В частности, врачи могут потерять возможность консультировать пациентов по электронной почте или вести переписку по вопросам, связанным с рецептами, что сейчас является широко распространенной практикой, сообщили в понедельник, 12 июня, радионовости ERR.

По мнению семейных врачей, из нового постановления вытекает запрет отвечать на соответствующие письма пациентов.

По словам гендиректора Инспекции по защите данных Вильяра Пеепа, постановление не будет регулировать общение семейного врача с пациентом, но при этом оно налагает на обработчика персональных данных обязанность тщательно их оберегать. Иными словами, обработчик данных будет обязан оценивать, не является ли передаваемая информация слишком деликатной для упоминания в электронной переписке.

"Это всегда вопрос конкретной ситуации. Никак нельзя ограничить то, что пациент пишет семейному врачу. А та (информация), которую выдает семейный врач — если это, скажем, обычное письмо, в котором содержится очень деликатная история болезни, то может быть лучше было бы это зашифровать, или ответить по другому каналу, или проверить, является ли указанный адрес электронной почты правильным. Но прямого запрета нет, и вводиться он не будет", - пояснил Пеэп.

Глава Общества семейных врачей Диана Ингерайнен отметила, что многие пациенты считают общение по электронной почте самым удобным и быстрым, но врачу следует учитывать связанную с этим ответственность.

"Если что-то делает пациент, то ответственность лежит на нем, но если данными пациента занимается работник здравоохранения, то у него сразу возникает ответственность и обязанность, и он должен знать, что в действительности ему нельзя пересылать их по электронной почте", - сказала Ингерайнен.

С другой стороны, для пересылки медицинских данных есть более безопасные каналы, чем электронная почта.

"Система информации о здоровье, в которую у всех есть доступ через портал пациента, и в которой можно смотреть свои данные, созданы и зашифрованные каналы, а также у семейных врачей есть возможность общаться по безопасным каналам, таким как электронный центр семейных врачей", - добавила Ингерайнен.