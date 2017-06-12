Фестиваль Tallinn Art Week наполнит улицы столицы искусством

Главное мероприятие открывающегося 12 июня фестиваля состоится 17 июня, когда на площади Свободы под открытым небом будут выставлены работы лучших эстонских художников. Фестиваль продлится до конца этой недели.

"День искусства на площади Свободы отображает многогранность нашего мира искусства — там можно будет познакомиться как с традиционным его проявлением, так и со своеобразными перформансами. Искусство сольется с другими областями культуры", - отметила одна из главных организаторов фестиваля Андра Орн.

Достойно внимания масштабное архитектурное решение "120 градусов" — работа студентов Художественной академии Андреаса Криголтой, Ярмо Вайки и Кармен Сильде, которые были признаны лучшими молодыми архитекторами 2017 года, передает портал kultuur.err.ee.

"Выставление такой объемной работы всего на один день кажется сумасшествием, но мы надеемся, что это поможет нам донести общую мысль еще лучше", - добавила Орн.

Также будут проходить различные творческие беседы об искусстве и о точках соприкосновения архитектуры, дизайна и других областей. В беседах примет участие Марек Тамм (историк и издатель), Ринго Рингвеэ (поэт, чиновник, теолог и ди-джей), Тийна Йыгеда (художник и психолог), Андреас Троссек (главред Kunst.ee), Мари Курисмаа (художник и декоратор интерьера), Кадри Уус (глава noar.eu). Координировать беседу будет куратор Tallinn Art Week Андра Орн.

В течение дня Суви Ниеминен, Илона Салонен и Света Григорьева будут показывать перформанс под названием "TRASH LAKE - Tallinn Edition", также можно будет ознакомиться с инсталляцией итальянского художника Уго Пиччони "Dance with Life".

На ступеньках площади Свободы будут выставлены работы Союза художественных школ Эстонии. Экспозиция дает понять, что любовь к искусству и его понимание начинается уже с юного возраста. Для того, чтобы культура и искусство продолжали развиваться, необходимо ценить и поддерживать начинания молодых творческих людей.

Ведущая программы — Ингрид Пеэк, за музыкальное сопровождение отвечает Александер Крюков.