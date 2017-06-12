Фестиваль гитарной музыки в Таллинне охватит стили от Южной Америки до северных стран

С 12 по 16 июня в 12-й раз пройдет фестиваль гитарной музыки в Таллинне — музыканты выступят в концертном зале "Эстония", в доме братства Черноголовых, в музее KUMU, в таллиннской телебашне, а также в концертном доме Йыхви. На концертах можно будет послушать джаз, классику, fingerstyle, фолк, бразильскую и аргентинскую музыку и гитарные композиции северных стран.

12 июня фестиваль откроет концерт британского гитариста Гарета Пирсона — издание Guitar Magazine назвало его гением гитарной музыки молодого поколения. Пирсон выступит в музее KUMU в Таллинне и в концертном доме Йыхви, передает портал kultuur.err.ee.

Однако самое ожидаемое событие фестиваля — выступление испанского оркестра виртуозов игры на электрогитаре — Sinfonity, чьи концерты характеризуются мощной энергией и смелым рок-исполнением классических произведений.

Концерт Sinfonity состоится 13 июня в концертном зале "Эстония".

Еще один необычный концерт состоится в таллиннской телебашне — Яанус Ныгисто и Тыну Тимм сыграют на разных акустических гитарах, на гавайской гитаре, на мандолине.

Еще одна звезда фестиваля — легенда гитарной музыки из Аргентины Роберто Ауссель, чьи концерты - большое событие в любой точке мира. Еще в молодости он получил ряд музыкальных наград в Европе и Южной Америке.

Программа закончится концертом музыкантов из Бразилии.