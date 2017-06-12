СМИ: испанские трамваи в Таллинне постоянно ломаются

Новые трамваи для таллиннских линий, приобретенные несколько лет назад под договору купли-продажи квот на загрязнение между Эстонией и Испанией, постоянно ломаются и очень дороги в обслуживании.

Об этом в понедельник, 12 июня, сообщило издание Eesti Ekspress.

По словам председателя правления Департамента транспорта Таллинна Энно Тамма, он не стал бы покупать такие трамваи, если бы сам смог принять соответствующее решение. "Один или другой трамвай постоянно не выходит на линию из-за технических неисправностей, его ремонтируют по гарантии испанские ремонтники. Их в Эстонии до сих пор четыре-пять человек, они никуда не уезжали. Наверное, никогда и не уедут", - сказал Тамм, добавив, что каждую деталь надо отдельно заказывать в Испании, из-за чего неисправные трамваи подолгу простаивают в депо.

Кроме того, расходы на техническое обслуживание испанских трамваев в 2,5 раза выше, чем у старых таллиннских трамваев.

Издание утверждает со ссылкой на анонимный осведомленный источник, что результат публичного тендера на заказ новых трамваев для Таллинна был заранее предрешен, потому что столичная горуправа и эстонское минэкономики в сотрудничестве с испанским посольством специально составили условия конкурса таким образом, что его могла выиграть только испанская фирма Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles (CAF), хотя она никогда не строила трамваи для путей с такой узкой колеей, как в Эстонии.

Конкурентов CAF, включая швейцарскую фирму Stadler, интересы которой представлял бывший канцлер права Аллар Йыкс, дошедший с протестами против результатов конкурса до Государственного суда, просто отодвинули, потому что размещение заказа в Испании защищали в Эстонии на самом высоком государственном уровне.

Как отмечает Eesti Ekspress, даже вице-президент Еврокомиссии Андрус Ансип во время президентских выборов прошлого года сказал по поводу кандидатуры Йыкса, что "я не хочу себе президента, который готов за деньги бороться против государственных интересов Эстонии".

Эстония приобрела в Испании 20 трамваев стоимостью примерно в 2,2 млн евро за штуку. Первый трамвай CAF прибыл в Таллинн в конце 2014 года, последний - летом 2016-го.

Осенью этого года к ним добавятся 16 отремонтированных в Чехии трамваев (стоимость ремонта одного трамвая составит 0,9 млн евро), а также шесть т. н. ретротрамваев.