Мониторинг интеграции: все идет по плану, а где-то даже с опережением графика

В понедельник, 12 июня, Министерство культуры представило очередной, седьмой по счету, мониторинг интеграции, который был посвящен исследованиям формирования государственной идентичности и интеграции на рынке труда.

По словам научного руководителя исследования профессора Райво Ветика, во всех основных вопросах интеграции эстонцы и русские придерживаются схожих взглядов, что не исключает различий в воззрениях по менее важным вопросам, передает служба информации "Радио 4".

Согласно данным исследования, несмотря на худшее положение на рынке труда, русские жители Эстонии в среднем даже более патриотично настроены, чем эстонцы. Знание эстонского языка оказывается не самым важным фактором.

"В общем-то можно сказать, что больших изменений по сравнению с прошлым мониторингом у нас нет. Процент людей, которые считают себя патриотами Эстонии и идентифицируют себя через Эстонское государство, остался практически тем же. Большую роль в этом играют доброжелательное отношение соседей, получение информации, в том числе и на русском языке, о том, что происходит в государстве. Человек считает себя более вовлеченным в жизнь государства, если он получает информацию на том языке, на котором он говорит", - прокомментировала результаты исследования руководитель проектов Министерства культуры и муниципальный политик Ольга Сытник.

"И все же в последнее время все больше появляется понимание того, что чем лучше ты эстонский язык знаешь, тем более ты конкурентоспособен. Это делает твою жизнь более интересной и насыщенной. И, конечно же, это тоже способствует тому, что люди все больше и больше отождествляют себя с Эстонским государством", - добавила Сытник.

Неравенство на рынке труда продолжается

"Вокруг политических событий возникает много шумихи, и складывается впечатление, что дела идут плохо, а на самом деле - нет" , - заявил в понедельник на пресс-брифинге Ветик.

По словам профессора, мониторинг показал, что четыре пятых как эстонцев, так и проживающих в Эстонии говорящих на других языках людей принимают государственную идентичность Эстонии.

Мониторинг показал, что владение эстонским языком неэстонцев улучшилось даже в большей мере, чем предусмотрено индикаторами государственной стратегии интеграции, отметил аналитик Института Балтийских исследований Kристиан Кальдур.

Позитивным также является то, что большая часть жителей Эстонии поддерживает предоставление детям обучения эстонскому языку уже на самой ранней стадии.

В ряду проблем проводившие исследование эксперты указали на продолжающееся неравенство на рынке труда Эстонии, что отражается в более низкой занятости и более низких доходах говорящих не по-эстонски. Кроме того, говорящие на разных языках сообщества вне сферы труда выбирают свою языковую среду, что означает, что контакты иноязычных с эстонцами в свободное время сокращаются.

Темы интеграции не стоит драматизировать

Несколько сократилось также желание получить гражданство Эстонии, хотя все же 55% неграждан хотели бы его получить. Исследование также показало, что доверие к государственным институтам Эстонии у людей других национальностей по-прежнему остается низким, при этом самый большой раскол наблюдается в доверии к Силам обороны, президенту и полиции.

"Итоговая рекомендация предлагает не драматизировать темы интеграции. Различия существуют, следует учиться жить с ними, они являются естественными, но в то же время с ними следует и работать", - отметил Ветик.

Углубленный независимый мониторинг интеграции был осуществлен по заказу Министерства культуры. Мониторинг провели Институт Балтийских исследований и центр политологических исследований Praxis.

Это было седьмое по счету исследование, в последний раз подобное исследование проводилось в 2015 году.