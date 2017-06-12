Юрген Зопп вышел в основную сетку турнира в Лионе ({{commentsTotal}})
Вторая ракетка Эстонии среди мужчин Юрген Зопп вышел в основную сетку турнира серии ATP Challenger во французском Лионе с призовым фондом 64 000 евро.
В понедельник, 12 июня, в финале квалификации занимающий 500-е место в мировом рейтинге эстонский теннисист обыграл представителя Швеции, 389-ю ракетку мира Микаэля Имера - 6:3, 6:1.
Матч продлился 1 час и 9 минут.
Юрген Зопп выполнил один эйс, реализовал четыре из восьми брейк-пойнтов и допустил одну двойную ошибку.
Редактор: Сергей Михайлов