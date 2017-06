Универмаг Tallinna Kaubamaja расширится в 2,5 раза

Фирмы Tallinna Kaubamaja Kinnisvara AS и MSI Grupp AS в сотрудничестве с Департаментом городского планирования Таллинна и Союзом архитекторов объявят архитектурный конкурс на новую застройку объектов недвижимости по адресу Гонсиори, 2/бульвар Рявала, 6, в результате чего площадь главного столичного универмага увеличится в 2,5 раза.

Результатом конкурса станет проект нового универмага, офисного здания на бульваре Рявала и подземного паркинга, сообщил в понедельник, 12 июня, Союз архитекторов Эстонии и концерн Tallinna Kaubamaja Grupp.

Согласно детальной планировке, закрытая надземная брутто-площадь застройки составит 57 000 кв. м.

"В тесном сотрудничестве с администрацией Таллинна, Союзом архитекторов и MSI Grupp мы подошли к объявлению архитектурного конкурса. Ранее мы провели публичное обсуждение условий конкурса, на котором участникам и широкой общественности был представлен проект, и не обсужденных вопросов не осталось. Вместе с партнерами мы тщательно поработали над решением дорожного движения и прочими подготовительными действиями, а также выполнили несколько необходимых экспертиз", - сказал глава Tallinna Kaubamaja Kinnisvara AS Пеэтер Кютт.

Он добавил, что от новой застройки квартала ждут наилучшего архитектурного решения, в котором бы учитывались действующие детальные планировки и функциональность строящихся зданий, и которое хорошо вписывалось бы в окружающее городское пространство.

"Этот конкурс дает очень хорошую возможность показать миру хороший уровень нашей архитектуры. Следующее такое здание точно не будут проектировать десятилетиями, поэтому автору победившего решения откроется возможность продемонстрировать свое творчество как в Эстонии, так и на международном уровне. Поскольку торговля — очень международная сфера, это повышает уровень конкурса и качество предложенного решения. Со своей стороны ждем профессионализма, открытого мышления и крылатых идей", - сказал глава MSI Grupp Мати Иваск.

По словам главы Kaubamaja AS Эркки Лаугуса, речь идет об уникальном конкурсе мирового масштаба. "Мы хотим вместе с лучшими архитекторами создать современный универмаг, которым будем гордиться не только мы сами, но и гости Таллинна. Могу смело сказать, что речь идет об уникальном архитектурном конкурсе в том числе и в мировом масштабе, потому что большие универмаги редко строят в исторических центрах городов. Мы хотим наполнить новое здание вещами и впечатлениями в значительно большем объеме, чем это позволяет сделать нынешний универмаг, и занять прочное место среди самых знаменитых универмагов Северных стран с целью однажды стать лучшим", - заявил Лаугус.

В конкурсе могут участвовать как эстонские, так и иностранные архитекторы. Проекты должны быть представлены к 21 сентября, а призовой фонд конкурса составляет 55 000 евро.

С автором победившей работы будут проведены переговоры о проектировании, а окончательная стоимость проекта выяснится после утверждения технических условий проектирования.

Условия конкурса были согласованы как таллиннской мэрией, так и Союзом архитекторов. Жюри образовано из представителей Tallinna Kaubamaja Kinnisvara AS, AS MSI Grupp, Kaubamaja AS, Департамента городского планирования Таллинна и трех архитекторов.