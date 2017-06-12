Судебный процесс над Сависааром продолжится во вторник ({{commentsTotal}})
Сегодня в 10 часов утра в Харьюском уездном суде начался процесс над Эдгаром Сависааром и несколькими обвиняемыми в коррупции бизнесменами и политиками, а также Центристской партией. Первое заседание длилось почти 45 минут. После этого был объявлен перерыв до 10 утра вторника, поскольку адвокат Сависаара пожелал вызвать в суд экспертов Института судебной медицины, составивших заключение о состоянии здоровья его подзащитного. Тему продолжит Владимир Ойжинский: