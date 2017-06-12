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Судебный процесс над Сависааром продолжится во вторник ({{commentsTotal}})

Новости "Радио 4"
Новости "Радио 4"

Сегодня в 10 часов утра в Харьюском уездном суде начался процесс над Эдгаром Сависааром и несколькими обвиняемыми в коррупции бизнесменами и политиками, а также Центристской партией. Первое заседание длилось почти 45 минут. После этого был объявлен перерыв до 10 утра вторника, поскольку адвокат Сависаара пожелал вызвать в суд экспертов Института судебной медицины, составивших заключение о состоянии здоровья его подзащитного. Тему продолжит Владимир Ойжинский:



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В понедельник начался судебный процесс над Эдгаром Сависааром

В понедельник, 12 июня, Харьюский уездный суд приступает к рассмотрению уголовного дела по обвинению в коррупции бывшего лидера Центристской партии, отстраненного от должности мэра Таллинна Эдгара Сависаара.

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