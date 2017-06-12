После суда Эдгар Сависаар пошел на прием в посольство РФ по случаю Дня России

В понедельник, 12 июня, бывший председатель Центристской партии, отстраненный от должности мэра Таллинна из-за обвинений по уголовному делу о коррупции Эдгар Сависаар пришел на торжественный прием в посольство РФ в Таллинне по случаю Дня России.

Об этом сообщил портал новостей вещания ERR.ee, отметив, что в социальных сетях появилась фотография, на которой Сависаар изображен вместе со своими коллегами по партии, депутатами Рийгикогу Ольгой Ивановой и Оудекке Лооне, составившими ему компанию на приеме.

До посещения посольства Эдгар Сависаар принял участие в первом заседании по уголовному делу, одним из фигурантов которого он является.

Первое заседание началось в 10 утра и продлилось около 45 минут. Торжественный прием в посольстве России в Таллинне проходил с 13 до 15 часов.

На торжественный прием в посольство был приглашен и депутат Рийгикогу Кристен Михал из оппозиционной Партии реформ. Однако политик через rus.err.ee объявил о своем отказе участвовать в мероприятии.

По его словам, он будет готов принять приглашение не раньше, чем Россия начнет уважать независимость других стран.