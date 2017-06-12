Исследование теневой экономики: ущерб от "зарплат в конвертах" составил 109 млн евро

В 2016 году ущерб госбюджету от недополученных налогов на зарплаты составил 109 млн евро, еще около 70 млн бюджет потерял от торговли контрабандным алкоголем и сигаретами.

Такие данные приводятся в опубликованном в понедельник исследовании теневой экономики, проведенном Институтом конъюнктуры.

В исследовании отмечается, что ущерб от "зарплат в конвертах" снизился за год со 158 до 109 млн евро, а доля получателей таких зарплат сократилась с 11% до 8%. При этом доля "зарплат в конвертах" в общем доходе их получателей снизилась с 54% до 44%.

Чаще всего "зарплату в конвертах" получают молодые люди, неэстонцы и малообразованные лица. По секторам экономики здесь лидируют строительство (19%), транспорт (16%) и промышленность (13%). Нелегальные зарплаты больше всего распространены на малых предприятиях — 78% получателей таких зарплат работают в фирмах с числом работников не более 19.

В 2016 году положительно к "зарплатам в конвертах" относились 13% работников, а отрицательно — 62%, при этом каждый третий получатель такой зарплаты относится к этому негативно.

"Большинство людей не поддерживают "зарплаты в конвертах", но в прошлом году доля выросла доля тех, кто толератно относится к этому. При этом существенно увеличилось недовольство самих получателей такой зарплаты. Главная причина недовольства — отсутствие социальных гарантий, а также сложности с получением кредита в банке", - сказала директор Института конъюнктуры Марье Йозинг.

Потребление контрабандного алкоголя осталось на прежнем уровне

В 2016 году потребление контрабандного алкоголя составило 1,4 млн литров (включая завоз из Латвии), что соответствует уровню предыдущего года. Тем не менее, на фоне общего снижения продаж и потребления алкоголя в Эстонии удельный вес контрабанды на рынке увеличился и составил 19-23%.

83% населения в прошлом году употребляли алкоголь, а 3% из них сознательно покупали контрабандную продукцию (вместо 4% в 2015 году). Основная причина покупки контрабанды — более низкая цена. Чаще других такой алкоголь покупают мужчины, люди пожилого возраста и неэстонцы.

Потери бюджета от недополученного акциза составили 15,6 млн евро.

"В основном нелегальный алкоголь покупали из-за более низкой цены, потому что контрабандная водка была на одну пятую дешевле обычной водки низкого ценового класса, но при этом выросло и доверие к продавцам контрабанды, что можно объяснить покупкой привезенного из Латвии алкоголя у знакомых", - пояснила Йозинг.

По словам главы отдела информации Налогово-таможенного департамента Янека Лейса, за первые пять месяцев текущего года ущерб от недополученных налогов на алкоголь из-за приграничной торговли составляет 4,5-6 млн евро, что соответствует бюджетному прогнозу.

Контрабандные сигареты покупают 16% курильщиков

Количество контрабандных сигарет осталось прежним, но их удельный вес на рынке вырос. В 2016 году такие сигареты сознательно покупали 16% курильщиков в отличие от 11% годом ранее. Если раньше источником контрабанды чаще всего была Россия, то теперь ее опередила Латвия (49% всех купленных из-за границы сигарет).

По оценке Института конъюнктуры, в прошлом году в Эстонии было продано 380 млн контрабандных сигарет, что составило 18-21% от общего объема рынка (без туристов).

Чаще всего контрабандные сигареты покупают лица в возрасте 30-40 лет, мужчины, неэстонцы и малообразованные люди.

Ущерб госбюджета от неподолученного акциза и НСО составил 54,4 млн евро.

Исследование проводилось в конце прошлого года среди взрослого населения Эстонии при помощи опроса, в котором приняли участие 2246 человек в возрасте от 18 до 74 лет.