Четыре новых министра принесли должностную присягу

В понедельник, 12 июня, должностую присягу в Рийгикогу принесли четыре новых члена правительства - министр государственного управления Яак Ааб (Центристская партия), министр обороны Юри Луйк, министр окружающей среды Сийм Кийслер и министр финансов Тоомас Тынисте (все - партия "Союз Отечества и Res Publica").

В понедельник президент Эстонии Керсти Кальюлайд по предложению премьер-министра назначила новых министров от партии IRL. Сийм Кийслер стал министром окружающей среды. На этом посту он сменил Марко Померанца. Тоомас Тынисте возглавил Министерство финансов вместо Свена Сестера. Юри Луйк заменил на посту министра обороны бывшего председателя IRL Маргуса Цахкна.

Также должностную присягу сегодня принес новый министр государственного управления Яак Ааб, назначение которого президент утвердила еще на прошлой неделе. Ааб, ранее занимавший пост генсека Центристской партии, сменил на посту министра государственного управления Михаила Корба, который после противоречивых комментариев в связи с членством Эстонии в НАТО 24 мая подал премьер-министру Юри Ратасу заявление об отставке.