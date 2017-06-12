В России начались задержания на акциях протеста в госпраздник ({{commentsTotal}})
В разных городах России, где в понедельник отмечается государственный праздник — День России, полиция задерживает организаторов и участников несанкционированных акций протеста.
Об этом в понедельник, 12 июня, сообщает Русская служба Би-би-си.
По данным телеканала "Дождь", к 14:00 на проспекте Сахарова были задержаны три человека (по данным СМИ, они раздавали листовки), на Пушкинской площади — двое несовершеннолетних.
Поступают сообщения и о задержаниях в Санкт-Петербурге на Марсовом поле; там акция оппозиции не была санкционирована властями.
По информации местных СМИ, полиция во Владивостоке задержала 20 человек на несогласованной антикоррупционной акции.
В Норильске задержаны около 10 участников акции против коррупции.
Полиция задержала девять человек на антикоррупционной акции в Благовещенске. В Казани задержаны четыре человека.
В Махачкале задержан организатор митинга Марат Исмаилов.
На 12 июня — День России — оппозиционер Алексей Навальный созвал всероссийский митинг против коррупции.
В Москве мэрия выдала разрешение на проведение митинга на проспекте Сахарова. Однако условия, на которых власти разрешили провести акцию, Навального не устроили, поэтому вечером в воскресенье он призвал сторонников присоединиться к праздничным гуляниям в центре города, в том числе на Тверской улице.
Ранее стало известно о задержании в подъезде дома самого Навального. Об этом написала в Twitter его жена Юлия.
Редактор: Андрей Крашевский