В России начались задержания на акциях протеста в государственный праздник

В разных городах России, где в понедельник отмечается государственный праздник — День России, полиция задерживает организаторов и участников несанкционированных акций протеста.

Об этом в понедельник, 12 июня, сообщает Русская служба Би-би-си.

По данным телеканала "Дождь", к 14:00 на проспекте Сахарова были задержаны три человека (по данным СМИ, они раздавали листовки), на Пушкинской площади — двое несовершеннолетних.

Поступают сообщения и о задержаниях в Санкт-Петербурге на Марсовом поле; там акция оппозиции не была санкционирована властями.

По информации местных СМИ, полиция во Владивостоке задержала 20 человек на несогласованной антикоррупционной акции.

В Норильске задержаны около 10 участников акции против коррупции.

Полиция задержала девять человек на антикоррупционной акции в Благовещенске. В Казани задержаны четыре человека.

В Махачкале задержан организатор митинга Марат Исмаилов.

На 12 июня — День России — оппозиционер Алексей Навальный созвал всероссийский митинг против коррупции.

В Москве мэрия выдала разрешение на проведение митинга на проспекте Сахарова. Однако условия, на которых власти разрешили провести акцию, Навального не устроили, поэтому вечером в воскресенье он призвал сторонников присоединиться к праздничным гуляниям в центре города, в том числе на Тверской улице.

Ранее стало известно о задержании в подъезде дома самого Навального. Об этом написала в Twitter его жена Юлия.