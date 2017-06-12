В России прошли массовые задержания на акциях протеста в госпраздник

В разных городах России, где в понедельник отмечается государственный праздник — День России, полиция задерживает организаторов и участников несанкционированных акций протеста.

Более 700 участников оппозиционных акций задержаны в Москве и Санкт-Петербурге. Полиция задерживает демонстрантов и в других городах России, передает Русская служба "Би-би-си".

По данным портала "ОВД-Инфо", в Москве задержали более 400 человек. Издание "Фонтанка" со ссылкой на данные петербургского правительства сообщает, что в Петербурге задержаны более 300 человек.

Основную массу протестующих составляла молодежь. Изначально московские власти разрешили оппозиционный митинг на проспекте Сахарова, однако в последний момент оппозиционер Алексей Навальный заявил, что мэрия препятствует проведению митинга и призвал своих сторонников выйти на Тверскую.

В числе задержанных - один из лидеров оппозиции Алексей Навальный, которого задержали в подъезде его дома. Также были задержаны директор Фонда борьбы с коррупцией Роман Рубанов, оппозиционеры Илья Яшин и Мария Баронова.